Игровые консоли значительно подорожают

Консоли PlayStation 5 подорожают в Европе почти на 20 % — до 100 евро

Компания Sony предупредила розничных продавцов в Европе о подорожании консолей PlayStation. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на инсайдера под ником Gyo.

По информации специалиста, Sony уже уведомила продавцов в Европе о том, что собралась пересмотреть ценовую политику на игровые приставки. Уже известны примерные цены — девайсы вырастут на 30-100 евро или 14-18 процентов. Спустя некоторое время после публикации инсайда Sony подтвердила, что цены на приставки изменятся.

Так, базовая PS5 с дисководом обойдется в 650 евро (61 тысяча рублей) вместо 550 евро (52 тысячи рублей). PS5 Pro, которая стоит 800 евро (75 тысяч рублей), будут продавать за 900 евро (85 тысяч рублей). Наконец, портативная PlayStation Portal, доступная за 220 евро (21 тысяча рублей), появится в продаже за 250 евро (25 тысяч рублей).

Инсайдер не уточнил, будет ли Sony поднимать цены на стартовую версию PlayStation 5, которая не имеет дисковода. Сейчас консоль Digital Edition доступна за 500 евро (47 тысяч рублей).

Журналисты Wccftech напомнили, что за почти шесть лет своего присутствия на рынке PlayStation 5 уже дважды росла в цене. Первый раз цены подняли в августе 2022 года, во второй — в апреле 2025-го.

В конце февраля стало известно, что по итогам 2025 года траты россиян на видеоигры и внутриигровые предметы превысили 175 миллиардов рублей. «Среднегодовой чек геймера, приобретающего игры для ПК и консолей, составляет порядка 6-7 тысяч рублей», — заявил сооснователь холдинга Ultimate Education Владимир Синицын.