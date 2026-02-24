Реклама

Экономика
11:23, 24 февраля 2026Экономика

Россияне стали больше тратить на видеоигры

Траты россиян на видеоигры и внутриигровые предметы превысили 175 млрд рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Shift Drive / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2025 года траты россиян на видеоигры и внутриигровые предметы превысили 175 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на исследование Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) сообщает «Коммерсантъ».

Описанные траты включают покупки игр, подписок, а также внутриигровые покупки в онлайн-играх. В среднем каждый пользователь потратил порядка 5,1 тысячи рублей.

«По нашим оценкам, среднегодовой чек геймера, приобретающего игры для ПК и консолей, составляет порядка 6–7 тысяч рублей. Стоимость новинок растет, еще к цене игры добавляются комиссии посредников за пополнение кошельков и покупку ключей, которые сегодня достигают 15–25 процентов», — заявил сооснователь холдинга Ultimate Education Владимир Синицын.

Больше всего тратят на внутриигровые покупки (20 процентов), реже оформляют подписки на видеоигры (10 процентов), цифровые копии игр (9 процентов), физические копии (7 процентов) и игровые пропуски (6 процентов).

Материалы по теме:
Деньги из воздуха. Миллионы людей пытаются зарабатывать во сне, на отдыхе или во время пробежки. Кто на этом наживается?
Деньги из воздуха.Миллионы людей пытаются зарабатывать во сне, на отдыхе или во время пробежки. Кто на этом наживается?
1 августа 2022
Доигрались. Мировой рынок видеоигр рушится на глазах. Что ждет многомиллиардную индустрию?
Доигрались.Мировой рынок видеоигр рушится на глазах. Что ждет многомиллиардную индустрию?
22 августа 2022

«Наше исследование подтверждает, что частью видеоигровой культуры и аудитории игр в России уже стала большая часть жителей страны. Совокупная аудитория видеоигр в возрасте от семи лет и старше составляет от 106 до 110 миллионов человек — это практически 80 процентов населения страны. Геймеры — это не стереотипные безработные, а чаще всего обеспеченная и платежеспособная аудитория разных возрастов», — пояснил глава РВИ, гендиректор компании ИФСИ (объединяет «Игроманию» и «Канобу») Василий Овчинников.

При этом, как отмечают исследователи, развитие рынка осложняется высоким уровнем пиратства и использования альтернативных каналов распределения контента.

Как показал ранее опрос медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки «Купер», более трети россиян (38 процентов) увлекаются видеоиграми. Больше половины из них (55 процентов) предпочитают в качестве платформы персональный компьютер. Почти четверть (24 процента) играют на мобильных телефонах. Игровые приставки (PlayStation, Xbox и другие) используют 15 процентов респондентов, портативные и ретроконсоли — по два процента респондентов, а VR-гарнитуры — один процент, остальные (один процент) выбрали другой вариант.

