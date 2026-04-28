18:44, 28 апреля 2026

Игры на PlayStation 5 перестанут работать без интернета

В PS5 нашли новую функцию, которая будет блокировать запуск игр без интернета
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Приставка PlayStation 5 (PS5) может начать блокировать запуск игр, если консоль не была подключена к интернету 30 дней или более. На это обратили внимание авторы популярного геймерского аккаунта Does it play? в X.

Энтузиасты нашли в новой прошивке для PS5, вышедшей в марте, упоминание нового инструмента защиты авторских прав. Судя по всему, консоль будет требовать подключение к интернету, чтобы подтвердить, что конкретная игра действительно была куплена официально. Таким образом, запускать тайтлы без подключения к сети будет невозможно.

В материале также говорится, что DRM-защита будет блокировать контент, если система не подтвердит легальность загрузки игры за 30 дней. По словам авторов Does it play?, пользователи по всему миру начали уточнять работу новой системы, связываясь с технической поддержкой Sony, но в большинстве случаев им отвечал чат-бот.

Журналисты IGN заметили, что сотрудники Sony, судя по всему, сами не осведомлены о новой функции в полной мере — «это еще больше добавляет путаницы и стресса». Редакция медиа направила в корпорацию запрос, но на момент написания заметки не получила ответа.

В конце апреля Sony анонсировала очередной виток повышения цен на свои игровые консоли PlayStation 5. С 1 мая приставки станут дороже на рынках Южной Кореи и Юго-Восточной Азии — ранее они подорожали в США и Европе.

