00:15, 30 апреля 2026

Названы самые популярные ловушки мошенников для туристов

Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: didesign021 / Shutterstock / Fotodom

Мошенники создают фейковые сайты туристических компаний и агрегаторов, чтобы воровать деньги россиян и данные их банковских карт, заявил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал самые популярные ловушки преступников, нацеленные на путешественников.

«Злоумышленники создают сайты-двойники туристических и авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, популярных сервисов-агрегаторов по продаже билетов. Ссылки на них продвигают через поисковую выдачу, рекламные сообщения в мессенджерах и соцсетях, через короткие видео в YouTube и TikTok. Как от этого защититься? Приобретать билеты через официальные мобильные приложения авиакомпаний, перевозчиков и известных агрегаторов, которыми вы уже пользовались ранее», — посоветовал Золотухин.

Он добавил, что с особенной осторожностью нужно относиться к предложениям купить путевку или билет значительно дешевле, чем обычно. Кроме того, настораживать должна и реклама выгодных акций в чатах и каналах в мессенджерах.

Аналогичным образом преступники подделывают и продвигают сайты отелей и санаториев, а также сервисов бронирования жилья. Пользователям Золотухин порекомендовал критично отнестись к предложениям аренды по низким ценам, а также напомнил о популярной уловке мошенников, якобы открывающих доступ к каким-либо услугам «всего за 1 рубль». Таким образом злоумышленники получают доступ к банковским данным.

То же самое касается и фейковых экскурсий, рекламу которых можно встретить на поддельных сайтах туркомпаний или даже на бизнес-страницах гидов в соцсетях. Потенциальную жертву сначала торопят тем, что мест осталось совсем немного, но после получения предоплаты собеседник перестает выходить на связь.

«Также скамеры предлагают российским туристам, планирующим отдых в странах Азии и Ближнего Востока, обменять валюту по выгодному курсу и получить наличные в стране пребывания через банкомат, выдающий деньги по QR-коду. Рубли требуют перевести на российскую карту или по номеру телефона, но взамен туристы ничего не получают», — сказал Золотухин, посоветовав никогда не переводить средства незнакомцам.

Эксперт F6 предупредил также, что в сезон отпусков мошенники создают фишинговые сайты, внешне похожие на официальные ресурсы для оплаты проезда по автомагистралям. После ввода госномера машины на такой площадке пользователю показывают «задолженность», которую требуется оплатить, а затем запрашивают платежные данные — номер банковской карты, срок действия и CVV.

«При подготовке к отпуску скачайте официальное мобильное приложение транспортного оператора, услугами которого планируете воспользоваться, например, в магазине приложений. Не переходите по первым попавшимся ссылкам из поисковой выдачи: мошенники нередко продвигают фишинговые сайты через рекламу», — заключил эксперт F6.

Ранее Золотухин предупредил, что разблокировка смартфона должна сочетать биометрию и сложный пароль. Золотухин также перечислил другие способы защиты от подглядывающих в устройства жителей страны мошенников.

