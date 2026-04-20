Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:15, 20 апреля 2026

Россиянам назвали способы защиты от подглядывающих в смартфоны мошенников

F6: Разблокировка смартфона должна сочетать биометрию и сложный пароль
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Разблокировка смартфона должна сочетать биометрию и сложный пароль, заявил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин. В беседе с «Лентой.ру» он также перечислил другие способы защиты от подглядывающих в устройства жителей страны мошенников.

«В супермаркетах и других общественных местах, где можно проводить оплату телефоном или предъявлять QR-код с экрана смартфона, есть риск того, что недоброжелатель подсмотрит код разблокировки экрана и решит завладеть устройством. Чтобы обезопасить себя от его раскрытия, используйте вход по биометрии в сочетании со сложным графическим ключом или паролем», — посоветовал Золотухин.

Еще одним интересующим мошенников содержимым смартфона он назвал данные на экране. Особенно это справедливо в час пик в общественном транспорте или на эскалаторе в метро. Злоумышленник может подсмотреть коды доступа, если пользователь решит проверить остаток на счете или выполнить другую операцию в банковском приложении.

«Отложите работу с банковскими приложениями и другими критичными сервисами до того, как окажетесь в менее людной обстановке. Чем больше вокруг посторонних, тем выше вероятность того, что чувствительная информация на экране устройства может быть скомпрометирована», — уточнил Золотухин.

Он добавил, что внимательно стоит относиться и к перепискам, особенно в присутствии коллег. Те, конечно, не будут пытаться завладеть устройством или украсть деньги владельца, зато могут неверно истолковать содержимое личных чатов.

«Внезапно отобразившаяся двусмысленная картинка из случайного чата может поставить крест на репутации или даже карьере. Если позволяет модель вашего телефона, при желании можно установить специальное стекло-"антишпион": оно ограничивает угол, с которого можно рассмотреть содержание экрана», — заключил эксперт.

Ранее Золотухин рассказал, чем может быть опасна потеря сим-карты. Он также объяснил, что нужно сделать, чтобы минимизировать связанные с этим риски.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бог хаоса» пролетит над Россией

    Симоньян дала совет больным раком женщинам

    Нетаньяху заявил о «новых событиях» в конфликте с Ираном

    Стало известно о смерти еще одной исследовательницы НЛО

    Рассекречен iPhone с уникальной камерой

    Россиянам назвали способы защиты от подглядывающих в смартфоны мошенников

    Названа возможная зарплата Овечкина по новому контракту в НХЛ

    ОАЭ обратились к США с одной просьбой

    Россиянин согласился шпионить за женщиной за деньги и поплатился

    В Германии заметили сокращение прошений украинцев об убежище

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok