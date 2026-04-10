00:16, 10 апреля 2026

Раскрыта опасность потери сим-карты

F6: Для защиты от мошенников нужно установить ПИН-код на сим-карту
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: LanKS / Shutterstock / Fotodom  

Эксперт компании F6 Сергей Золотухин рассказал, чем может быть опасна потеря сим-карты. В разговоре с «Лентой.ру» он также объяснил, что нужно сделать, чтобы минимизировать связанные с этим риски.

«Если пользователь потерял телефон или его украл злоумышленник, то достаточно извлечь пластиковую сим-карту и вставить ее в другое устройство, чтобы получить доступ к цифровым сервисам владельца. Если установить ПИН-код на карту, то злоумышленник не сможет воспользоваться ей на другом устройстве, а после трех неверных попыток ввода она заблокируется», — раскрыл Золотухин.

Кроме того, он порекомендовал запретить перевыпуск сим-карты по доверенности, чтобы лишить преступников такой возможности. Для этого можно обратиться в офис оператора связи и согласиться исключительно на перевыпуск в одном конкретном филиале и только при личном присутствии.

«Нужно также отключить уведомления о смс на экране блокировки, ведь при потере или краже устройства, если его не выключили, на него продолжают поступать сообщения. При включенных уведомлениях о входящих смс посторонние смогут узнать их содержание — например, код доступа к сервису или баланс банковского счета, — даже не зная код разблокировки экрана», — посоветовал Золотухин.

Помимо этого, он посоветовал выбрать вторым фактором аутентификации в банковских приложениях не смс, а push-уведомления, так как они будут передаваться внутри самой программы по зашифрованному каналу связи. Доступ к нему злоумышленник получить не сможет.

«Установите надежный способ блокировки экрана смартфона. Цифровой или графический пароль можно подсмотреть, а разблокировать устройство по биометрии можно против воли пользователя. Рекомендуем комбинировать ПИН-код и биометрию, а также установить ограничение на количество попыток ввода ПИН-кода. При этом чем больше в нем символов, тем сложнее его подобрать», — заключил Золотухин.

Ранее стало известно, что мошенники начали притворяться соседями своих жертв. Начинается все с того, что от имени других жильцов преступники создают в мессенджерах чаты под типовыми названиями.

