00:15, 7 апреля 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Мошенники начали притворяться соседями своих жертв

Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Мошенники начали обманывать россиян, притворяясь их соседями, и от имени организаций ЖКХ. О новой вариации схемы FakeTeam россиян предупредили в беседе с «Лентой.ру» аналитики компании F6.

«От имени "соседа по дому" преступники создают в мессенджерах чаты под типовыми названиями: "Петиция, улица … дом …". Пользователя добавляют в такой чат, а информацию об адресе потенциальной жертвы злоумышленники получают из утечек данных. Как правило, в чате пять-семь участников, но реальный пользователь только один — тот, кого атакуют мошенники. Остальные соседи фейковые», — отметили в F6.

После этого один из пользователей под видом «старшего по дому» предлагает участникам подписать петицию, например, за установку умного шлагбаума или новых контейнеров для раздельного сбора мусора. В альтернативном сценарии основателями чата выступают различные ресурсоснабжающие организации ЖКХ, но и тогда все аккаунты, кроме самой жертвы, фейковые.

«В дальнейшем мошенническая схема развивается одинаково для обоих сценариев. Под разными предлогами — такими, как подтверждение своей подписи или данных, замена или поверка счетчиков, проверка систем отопления, — владелец чата требует от участников перейти в "официальный чат-бот" или по другой ссылке, "пройти авторизацию" и сообщить шестизначный код, который выдаст бот», — предупредили в F6.

Задача мошенников на первом этапе — спровоцировать пользователя сначала на использование бота, напоминающего названием какой-либо государственный сервис, а затем — на передачу шестизначного кода в чат. При этом у него должно создаться впечатление, что речь идет именно о комбинации, полученной от госслужб.

«Если пользователь сообщит этот код в чат или выполнит другое действие по указанию неизвестных, то преступники начинают следующий этап атаки с целью убедить пользователя, что его личный кабинет госсервиса взломан. Конечная цель злоумышленников — запугать пользователя и заставить его перевести деньги на якобы безопасный счет, досрочно погасить кредит, который якобы взяли мошенники, либо задекларировать свои сбережения и для этого передать их курьеру», — заключил главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.

Ранее мошенники придумали новый способ заставлять россиян перезванивать им. Как сообщили в компании F6, этот сценарий стал частью схемы с обратным звонком.

