Мошенники придумали новый способ заставлять россиян перезванивать им

F6: Мошенники нацелились на использующих электронные подписи россиян

Мошенники нацелились на использующих электронные подписи россиян. Как сообщили «Ленте.ру» в компании F6, новый сценарий стал частью схемы с обратным звонком, когда преступники заставляют жителей страны самостоятельно связываться с мошенническими кол-центрами.

«Начиная с 26 марта, злоумышленники от имени федерального ведомства рассылают по электронной почте письма, в которых сообщают об "авторизации в аккаунте с помощью электронной подписи", выгрузке документов и предлагают перезвонить по мобильному номеру», — отметили в компании.

Там добавили, что всего преступники придумали 32 различные темы для мошеннических рассылок. Новый способ направлен против пользователей, которые требуют электронную подпись для доступа к государственным и коммерческим сервисам. Письма распространяются ежедневно, в том числе в выходные дни. Предположительно, рассылки ведутся со скомпрометированных почтовых ящиков.

«Мошенники используют схему с обратным звонком в стремлении обойти антифрод-системы и понизить бдительность пользователей, которые принимают решение перезвонить сами. Сама схема постоянно меняется, атаки становятся более целенаправленными и выходят на новый уровень. Сначала злоумышленники просто набирали номер и сбрасывали звонок, побуждая человека перезвонить, затем рассылали тревожные СМС, в которых сообщали о подозрительных действиях в аккаунтах и указывали номер телефона для связи, а позже стали распространять по электронной почте письма от имени госсервиса с ложным сообщением о входе в личный кабинет», — сказал главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.

Тем временем мошенники придумали такую новую схему обмана: они стали угрожать россиянам, которые ездят за границу, проверками и уголовной ответственностью. Как сообщили в МВД, аферисты тут же предлагают потенциальной жертве быстрое решение проблемы.