Кадырова наградили еще одной медалью

Директор Росгвардии Золотов наградил главу ЧР Кадырова за боевое отличие

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Виктор Золотов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое отличие». Об этом сообщил в Telegram соратник Кадырова, Магомед Даудов.

По словам Даудова, еще одна награда является свидетельством мужества и самоотверженной работы Кадырова. Он добавил, что глава Чечни «вносит огромный вклад в достижение целей и задач специальной военной операции».

Известно, что медаль вручается за отвагу в бою, а также «за успешное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач». За какую именно операцию Кадыров получил награду, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Кадырова наградили орденом «Группа войск в Германии» для служивших в ФРГ советских военных.