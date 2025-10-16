Россия
12:15, 16 октября 2025Россия

Кадырова наградили орденом служивших в Германии советских военных

Главу Чечни Кадырова наградили орденом «Группа войск в Германии»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Shutterstock / Fotodom

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили орденом «Группа войск в Германии», учрежденным союзом ветеранов этой группировки войск. Об этом сообщает парламент Чечни в Telegram.

Орденом Кадырова наградил глава организации ветеранов Антон Терентьев. Кроме главы Чечни орден получил и председатель парламента республики Шаид Жамалдаев.

Орден «Группа войск в Германии» является внутренней наградой ветеранской организации. Повод для награждения Кадырова знаком служивших в ГДР и объединенной Германии советских и российских военных не приводится. На сайте Союза ветеранов нет положения о награждении орденом.

Военный контингент находился в Германии с 1945 по 1994 годы. Группировка располагалась в более чем 700 военных городках, стоимость советского имущества, оставшегося в стране после вывода войск оценивалась в десятки миллиардов марок. Последний командующий группировкой Матвей Бурлаков жаловался, что военных выводили спешно, и об их дальнейшей судьбе не заботились.

Ранее приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова Замид Чалаев показал два заполненных медалями и орденами шкафа. На выложенных кадрах видно, что в шкафах Чалаева хранятся десятки наград, среди которых — Золотая Звезда Героя России, Георгиевский Крест, ордена Мужества, медаль «За отвагу», а также ряд введенных Чечней знаков отличия.

