19:18, 15 октября 2025

Приближенный Кадырова показал два заполненных медалями и орденами шкафа

Замид Чалаев — приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова и командир спецполка полиции имени Ахмата Кадырова — показал два заполненных медалями, орденами и другими нагрудными знаками шкафа. Видео он опубликовал в Instagram (заблокированная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На выложенных кадрах видно, что в шкафах Чалаева хранятся десятки наград, среди которых — Золотая Звезда Героя России, Георгиевский Крест, ордена Мужества, медаль «За отвагу», а также ряд введенных Чечней знаков отличия. Автор видео говорит по-чеченски, но среди его речи звучит слово «азовцы» («Азов» — запрещенная в России террористическая организация) — вероятно, одну из наград он получил за бои против этого украинского подразделения.

Также во время съемки Чалаев приоткрыл дверцу шкафа — внутри него хранятся стопки грамот.

Ранее сообщалось, что 17-летний сын Кадырова Адам, который занимает пост секретаря Совета безопасности республики, получил новую награду — медаль «Защитник Чеченской Республики».

