Определены самые проблемные туалеты в российских школах

Британский бренд бытовой химии Domestos, который принадлежит нидерландской компании Unilever, завершил конкурс на ремонт туалетов в российских школах. Об этом сообщается на сайте проекта.

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Участникам предлагалось присылать фото школьных уборных, и путем открытого голосования были выбраны шесть самых проблемных объектов из Гусь-Хрустального, Чебоксар, Междуреченска, Ростовской области, Волгограда и Нефтекамска. Большинство туалетов на фото находятся в плохом состоянии: внутри протекают трубы и обваливается плитка. Некоторые участки отметили в заявках, что школьники не посещают уборные и предпочитают отпрашиваться домой, чтобы сходить в туалет.

Компания пообещала отремонтировать туалеты в этих школах за свой счет. Еще 150 учебных заведений бесплатно получат годовой запас моющего средства.

После конкурса фотографии заявок исчезли с сайта конкурса. После того, как на это обратили внимание СМИ, в компании заявили о технической ошибке, вскоре изображения снова оказались доступны.