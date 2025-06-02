Российская школьница пожаловалась на заглянувших ей перед ЕГЭ под юбку досмотрщиков

Мизулина: Школьнице из Перми при всех заглянули под юбку перед ЕГЭ

В Перми одиннадцатиклассница пожаловалась, что на досмотре перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) ей при всех заглянули под юбку. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, опубликовавшая рассказ школьницы в Telegram.

Инцидент, как утверждается, произошел 2 июня в экошколе на улице Суздальская. К посту приложено сообщение девочки, в котором та подчеркнула, что перед обыском прошла металлоискатель, и тот не подал никаких сигналов. Однако проверяющие обратили внимание на прихрамывающую походку выпускницы и попросили ее снять обувь. В ответ школьница отказалась разуваться без своего законного представителя. В сообщении главе ЛБИ она пояснила, что натерла ногу.

В результате проверяющая привела сопровождающего одиннадцатиклассницы. «Меня заставили снять обувь и поднять юбку в общественном месте, все это происходило в грубой форме и с сильным давлением на меня», — написала она, попросив у Мизулиной помощи.

В свою очередь, Ural Mash связался с директором школы, которая заявила, что в ботинках девочки якобы нашли множество шпаргалок. Теперь на выпускницу могут написать жалобу за клевету, отмечает издание.

Ранее в Свердловской области школьники также заявили об осмотрах с раздеванием перед ЕГЭ. Одна из старшеклассниц заявила, что датчик сработал на ее бюстгальтер, после чего девушку отвели в отдельный кабинет, где ей пришлось предъявить белье, чтобы доказать отсутствие шпаргалок.