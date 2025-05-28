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11:13, 28 мая 2025Россия

В России школьники пожаловались на осмотр с раздеванием и угрозами перед сдачей ЕГЭ

В Свердловской области школьники заявили об осмотрах с раздеванием перед ЕГЭ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Свердловской области школьники заявили об осмотрах с раздеванием перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Одна из старшеклассниц заявила, что датчик сработал на ее бюстгалтер — девушку отвели в отдельный кабинет, где она показала отсутствие шпаргалок в белье. У другого школьника детектор сработал в районе паха, ему пришлось снять брюки. За невыполнение требований детей якобы угрожали оставить на второй год.

Директор школы отрицает сообщения об осмотре детей перед экзаменом. Такую же позицию заняли и в городском управлении образования, отмечает канал.

Ранее в Екатеринбурге школьницу не пустили на ЕГЭ с иконой. В Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России назвали инцидент проявлением неблагоприятной идеологической атмосферы, которая якобы царит в уральском городе. По мнению члена СПЧ Кирилла Кабанова, Екатеринбург стал «городом победивших толерастов».

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