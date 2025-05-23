В СПЧ отреагировали на недопуск школьницы к ЕГЭ с иконой в «городе победивших толерастов»

Кабанов пообещал помочь девочке после недопуска на ЕГЭ с иконой в Екатеринбурге

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов отреагировал на информацию о том, что в Екатеринбурге школьницу с иконой отказались пускать в класс на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По мнению правозащитника, произошедшее демонстрирует, что Екатеринбург стал «городом победивших толерастов». Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Кабанов допустил, что лояльность ко всему закладывалась в идеологическую атмосферу Екатеринбурга многие годы. Он пообещал девочке и ее родителям оказать юридическую помощью после скандала.

«По-человечески я могу сказать только одно: скоты! Простите мне мою несдержанность», — написал общественник в посте.

До этого власти Екатеринбурга заявили, что икона не входит в перечень допустимых на ЕГЭ предметов.

23 мая в России стартовали первые экзамены основного этапа ЕГЭ — по истории, литературе и химии. В этот же день стало известно, что в Екатеринбурге ученицу гимназии №39 отказались пускать на сдачу экзамена с иконой.

В Госдуме, комментируя инцидент, предположили, что старшеклассница могла спрятать таким образом шпаргалку.