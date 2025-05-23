Российскую школьницу с иконой отказались пускать на ЕГЭ

Ura.ru: В Екатеринбурге школьницу с иконой отказались пускать на ЕГЭ

В Екатеринбурге девушку из гимназии №39 отказались пускать на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой. Школьницу попросили оставить ее на входе, об этом стало известно Ura.ru.

По данным российского агентства, старшеклассникам также запретили заходить в аудитории с водой, шоколадками, таблетками и ручками, которые не подходят по формату. 23 мая учащиеся сдают экзамены по истории, литературе и химии.

Во время сдачи ЕГЭ за выпускниками будут следить с помощью искусственного интеллекта, разузнало Ura.ru.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что правила пересдачи ЕГЭ в этом году не изменятся. Он уточнил, что выпускники по-прежнему не смогут выбрать лучшие баллы за экзамен — будут засчитываться те, которые экзаменуемый получил после пересдачи.

Впервые российские школьники смогли пересдать ЕГЭ по одному любому предмету в 2024 году.