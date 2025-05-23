Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 23 мая 2025Россия

Российскую школьницу с иконой отказались пускать на ЕГЭ

Ura.ru: В Екатеринбурге школьницу с иконой отказались пускать на ЕГЭ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Екатеринбурге девушку из гимназии №39 отказались пускать на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой. Школьницу попросили оставить ее на входе, об этом стало известно Ura.ru.

По данным российского агентства, старшеклассникам также запретили заходить в аудитории с водой, шоколадками, таблетками и ручками, которые не подходят по формату. 23 мая учащиеся сдают экзамены по истории, литературе и химии.

Во время сдачи ЕГЭ за выпускниками будут следить с помощью искусственного интеллекта, разузнало Ura.ru.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что правила пересдачи ЕГЭ в этом году не изменятся. Он уточнил, что выпускники по-прежнему не смогут выбрать лучшие баллы за экзамен — будут засчитываться те, которые экзаменуемый получил после пересдачи.

Впервые российские школьники смогли пересдать ЕГЭ по одному любому предмету в 2024 году.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они нам не братья». Алаудинов рассказал об одном правиле «Ахмата» в отношении наемников

    Женщина раскрыла измену мужа с помощью зубной щетки

    Тульский губернатор раскрыл последствия продолжающегося более двух суток налета дронов

    Россиянин назвал гонорар от украинского куратора за взрыв на параде в Калининграде

    ФСБ показала видео задержания готовившего теракт на 9 Мая в Калининграде россиянина

    В США предложили применить ядерное оружие в секторе Газа

    Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Липецкую область

    В России у 10-летнего спортсмена остановилось сердце после тренировки по борьбе

    Российскую школьницу с иконой отказались пускать на ЕГЭ

    Дачники раскрыли главные страхи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости