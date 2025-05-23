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14:29, 23 мая 2025Россия

Власти российского города объяснили недопуск школьницы с иконой на ЕГЭ

Власти Екатеринбурга: Икона не входит в перечень допустимых на ЕГЭ предметов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Икона, с которой выпускницу не пустили на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Екатеринбурге, не входит в перечень допустимых предметов, которые можно иметь при себе на экзамене. Об этом заявили в городской администрации, передает ТАСС.

«Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ», — сообщили власти.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя ситуацию в Telegram-канале, выразила мнение, что к детям нужно быть человечными. Она сочла абсурдными такие требования к выпускникам.

23 мая в России начались первые экзамены основного этапа ЕГЭ — по истории, литературе и химии. В этот день стало известно, что в Екатеринбурге ученицу гимназии № 39 отказались пускать на сдачу экзамена с иконой. В Госдуме, комментируя ситуацию, объяснили, что учителя в Екатеринбурге не допустили школьницу с иконой на экзамен, опасаясь, что таким образом девушка могла спрятать шпаргалку.

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