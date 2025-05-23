В Госдуме прокомментировали отказ пускать школьницу с иконой на ЕГЭ

Депутат Вассерман: Иконы не входят в перечень разрешенных на ЕГЭ предметов

Иконы не входят в перечень предметов, разрешенных к проносу в аудиторию во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ), напомнил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он предположил, что учителя могли не допустить школьницу с иконой в Екатеринбурге с экзаменом, опасаясь, что таким образом девушка могла спрятать шпаргалку.

«Я, конечно, не знаком с полным списком того, что можно брать с собой на ЕГЭ, но мне кажется, что иконы в него действительно не входят. В принципе, учителя имеют право пропускать и предметы не из списка, но при условии, что, с одной стороны, тот, кто берет этот предмет, может доказать его необходимость, а с другой — предмет не может быть использован как носитель каких-то подсказок. Не исключаю, что учитель мог заподозрить наличие в иконе тайника со шпаргалкой», — допустил Вассерман.

Депутат заметил, что практика проносить на экзамены шпаргалки, спрятанные в самых неожиданных местах, не нова, потому подозрительность учителей естественна и вполне обоснована.

«Более того, честно признаюсь, я и сам на один экзамен принес с собой конспект, где, помимо прочего, были записаны формулы, связанные со сдаваемым предметом. Но суть экзамена была не в том, чтобы помнить все формулы наизусть, в а в том, чтобы понимать их физический смысл», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Екатеринбурге девушку из гимназии №39 отказались пускать на сдачу ЕГЭ с иконой. 23 мая учащиеся сдают экзамены по истории, литературе и химии.