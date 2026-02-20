Реклама

На берег вынесло девятиметрового кита

В Испании на берегу нашли девятиметровую самку финвала
Юлия Юткина
Кадр: needtoknow.co.uk

В Валенсии, Испания, на берегу у пристани для яхт нашли кита весом 6,5 тонны. Об этом пишет Need To Know.

На мелководье вынесло девятиметровую самку финвала. Ее пришлось перемещать на пристань подъемным краном. Там ветеринары осмотрели тушу и не обнаружили на ней травм, которые остаются у китов после смертельных столкновений с судами.

Они изъяли образцы финвала и отправили их в Университет Святого Павла и Университет Комплутенсе в Мадриде. Сотрудники должны установить причину смерти. Тушу на грузовике отвезли на мусоросжигательную станцию. Там кита кремируют.

Финвал — это второе по величине животное на планете после синего кита, достигающее длины 27 метров. Эти киты обитают во всех океанах и избегают прибрежных вод. Сейчас финвалы находятся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что на пляже города Уотерфорд, Ирландия, нашли тушу финвала. 20-метровое животное вынесло на скалистое мелководье между автомобильными парковками.

