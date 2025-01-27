Тушу 20-метрового кита нашли на пляже

В Ирландии 20-метрового кита вынесло на мелководье

На одном пляже города Уотерфорд, Ирландия, нашли тушу финвала. Об этом сообщает The Irish Sun.

20-метровое животное вынесло на скалистое мелководье между автомобильными парковками Ballinclamper и Ballinard. Эксперты осмотрели его останки и определили, что они принадлежат финвалу. По их словам, кита не стало за несколько дней до того, как волны вынесли его на берег: на это указывает бледный цвет его кожи. Обычно бока и спина финвалов темно-серые или темно-коричневые.

Местные власти предупредили посетителей пляжа, что подходить к туше финвала опасно, особенно с собаками. Сейчас они планируют утилизацию останков животного.

Финвал приходится близким родственником синему киту и считается вторым по величине животным, обитающим на Земле. Эти киты встречаются во всех океанах планеты, их часто можно увидеть в ирландских водах. Сейчас финвалы находятся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что на берегу моря в 145 километрах от американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, нашли череп огромного морского существа. По мнению палеонтолога из Чарльстонского палеонтологического центра, кости могли принадлежать синему киту или финвалу.

