Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:11, 27 января 2025Из жизни

Тушу 20-метрового кита нашли на пляже

В Ирландии 20-метрового кита вынесло на мелководье
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: kasakphoto / Shutterstock / Fotodom  

На одном пляже города Уотерфорд, Ирландия, нашли тушу финвала. Об этом сообщает The Irish Sun.

20-метровое животное вынесло на скалистое мелководье между автомобильными парковками Ballinclamper и Ballinard. Эксперты осмотрели его останки и определили, что они принадлежат финвалу. По их словам, кита не стало за несколько дней до того, как волны вынесли его на берег: на это указывает бледный цвет его кожи. Обычно бока и спина финвалов темно-серые или темно-коричневые.

Местные власти предупредили посетителей пляжа, что подходить к туше финвала опасно, особенно с собаками. Сейчас они планируют утилизацию останков животного.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021

Финвал приходится близким родственником синему киту и считается вторым по величине животным, обитающим на Земле. Эти киты встречаются во всех океанах планеты, их часто можно увидеть в ирландских водах. Сейчас финвалы находятся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что на берегу моря в 145 километрах от американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, нашли череп огромного морского существа. По мнению палеонтолога из Чарльстонского палеонтологического центра, кости могли принадлежать синему киту или финвалу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги

      В российском регионе осудят банду за похищение людей и вымогательство

      Названы кандидатки на роль Бритни Спирс в байопике

      Москвичам пообещали аномальное окончание месяца

      Врач раскрыл неожиданную опасность частого использования антисептиков

      У россиян появилось новое круглогодичное направление отдыха

      Продюсер высказался о песне про бобра

      Акции самой дорогой компании мира рухнули

      ВСУ опровергли свой выход из Великой Новоселки

      Россиян предупредили о рекордно аномальной неделе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше