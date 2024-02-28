Море выбросило на берег череп огромного морского существа

Sacramento Bee: в Калифорнии нашли череп, превосходящий по длине рост человека

На берегу моря в 145 километрах от американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, нашли череп огромного морского существа. Об этом сообщает The Sacramento Bee.

На фотографиях, которые очевидцы публиковали в соцсетях, видно, что его длина превосходит рост человека и составляет не менее двух метров.

Эксперты из Музея естественной истории в Санта-Круз полагают, что это кость кита, предположительно, выброшенного морем в октябре 2023 года. По мнению Роберта Боссенекера, ведущего палеонтолога из Чарльстонского палеонтологического центра, она могла принадлежать синему киту или финвалу.

Они оба гигантские киты. Я имею в виду, у них размер черепа измеряется в метрах, а не в футах или сантиметрах. И они довольно похожи между собой Роберт Боссенекер палеонтолог

Синие киты — самые крупные существа из ныне живущих на Земле. Их длина может достигать 33 метров, а вес превышать 150 тонн. Животное внесено в Красную книгу и относится к вымирающим видам. Финвал — второе по величине животное планеты, его популяция также находится под угрозой исчезновения.

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