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13:17, 28 февраля 2024Из жизни

Море выбросило на берег череп огромного морского существа

Sacramento Bee: в Калифорнии нашли череп, превосходящий по длине рост человека

Фото: Shifaaz shamoon / Unsplash

На берегу моря в 145 километрах от американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, нашли череп огромного морского существа. Об этом сообщает The Sacramento Bee.

На фотографиях, которые очевидцы публиковали в соцсетях, видно, что его длина превосходит рост человека и составляет не менее двух метров.

Эксперты из Музея естественной истории в Санта-Круз полагают, что это кость кита, предположительно, выброшенного морем в октябре 2023 года. По мнению Роберта Боссенекера, ведущего палеонтолога из Чарльстонского палеонтологического центра, она могла принадлежать синему киту или финвалу.

Они оба гигантские киты. Я имею в виду, у них размер черепа измеряется в метрах, а не в футах или сантиметрах. И они довольно похожи между собой

Роберт Боссенекерпалеонтолог
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Синие киты — самые крупные существа из ныне живущих на Земле. Их длина может достигать 33 метров, а вес превышать 150 тонн. Животное внесено в Красную книгу и относится к вымирающим видам. Финвал — второе по величине животное планеты, его популяция также находится под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что 70-летний житель Индии обнаружил загадочного червя после снегопада в штате Кашмир. Длинное тонкое существо извивалось на только что выпавшем снегу.

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      Олег Парамонов
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