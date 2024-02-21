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10:06, 21 февраля 2024Из жизни

Пожилой мужчина нашел загадочного «инопланетного червя» после снегопада

В Индии жители штата Кашмир обнаружили странно червя после снегопада

70-летний житель Индии обнаружил загадочного червя после снегопада в штате Кашмир. Об этом сообщает NewsFlare.

Странное создание нашел Абдул Гаффар. Длинное тонкое существо извивалось на только что выпавшем снегу. Пожилой мужчина заявил, что был шокирован увиденным, хотя встречал подобных животных и раньше. «Это не тонкие змеи. Они падают со снегом, и я встречал их всю жизнь. Они бывают длиной от 30 до 60 сантиметров», — сказал Гаффар.

Его сосед Имран Ахмед заявил, что сначала подумал, будто на снегу лежит веревка. «Я думал, что это тонкая веревка, а потом заметил, что она движется. Это похоже на инопланетного червя», — заявил он.

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27-летний любитель дикой природы Ибрагим Мунир сказал, что такие черви очень редки и их якобы действительно можно увидеть только во время снегопада. К какому виду относится странное существо, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Мексике рыбаки обнаружили странное существо с огромными клыками на пляже. Животное вынесло на берег муниципалитета Сентла, штат Табаско.

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      Никита Савин
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