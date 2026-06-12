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15:11, 12 июня 2026Экономика

Росприроднадзор разрешил операцию по спасению кита в Мурманской области

Росприроднадзор разрешил операцию по спасению горбатого кита в Мурманской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Martin Prochazkacz / Shutterstock / Fotodom

Росприроднадзор официально разрешил операцию по спасению горбатого кита в Мурманской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис, передает РИА Новости.

«Росприроднадзор официально разрешил проведение операции по распутыванию животного. Ситуация серьезная, есть глубокие повреждения, поэтому действовать нужно максимально профессионально», — сообщил глава Мурманской области.

Примерно за неделю до этого возле полуострова Рыбачий и острова Кильдин рыбаки заметили краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в веревках. Позднее его нашли волонтеры, которые сделали фото и видео для оценки шансов на спасение.

Ранее на дне Индийского океана обнаружили крупнейшее кладбище китов. Его возраст составляет более пяти миллионов лет.

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