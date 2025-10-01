Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:25, 1 октября 2025Интернет и СМИ

Сын находящейся под домашним арестом блогерши Лерчек попал в больницу

Сын блогерши Лерчек попал в больницу с повреждением легких
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Трехлетний сын блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), находящейся под домашним арестом, повредил легкие и попал в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

По словам адвоката, сын блогерши во время игры с братом случайно уронил на себя стол, в результате чего повредил легкие. Лерчек связалась со следователем и рассказала о случившемся, после чего получила разрешение на выезд в больницу.

В медучреждении ребенка обследовали, у него диагностировали пневмоторакс. Ребенку провели операцию, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

В начале сентября завершилось следствие по уголовному делу в отношении Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Их обвиняют в выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Лерчек находится под домашним арестом с октября 2024 года. Ее экс-супруга тоже отправили под домашний арест.

Чекалины состояли в браке с 2012 по 2024 год. У пары трое детей: дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тонны продававшегося в России чая оказались с пестицидами. Химикаты нашли в продукции известных брендов

    Презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских полицейских

    В Минобороны России раскрыли пораженные ударами ракет и дронов объекты Украины

    Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

    В России снизились железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов

    Отправившиеся мстить российские военные наткнулись на командный пункт и сорвали планы ВСУ

    Том Холланд назвал звезду «Эйфории» невестой

    В Кремле назвали причины паузы в переговорах с Украиной

    Стало известно о планах Валиевой возобновить спортивную карьеру

    Маск допустил переезд на Марс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости