Сын находящейся под домашним арестом блогерши Лерчек попал в больницу

Сын блогерши Лерчек попал в больницу с повреждением легких

Трехлетний сын блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), находящейся под домашним арестом, повредил легкие и попал в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

По словам адвоката, сын блогерши во время игры с братом случайно уронил на себя стол, в результате чего повредил легкие. Лерчек связалась со следователем и рассказала о случившемся, после чего получила разрешение на выезд в больницу.

В медучреждении ребенка обследовали, у него диагностировали пневмоторакс. Ребенку провели операцию, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

В начале сентября завершилось следствие по уголовному делу в отношении Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Их обвиняют в выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Лерчек находится под домашним арестом с октября 2024 года. Ее экс-супруга тоже отправили под домашний арест.

Чекалины состояли в браке с 2012 по 2024 год. У пары трое детей: дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев.