Силовые структуры
08:50, 7 сентября 2025Силовые структуры

Следствие по делу блогера Лерчек завершилось

Следствие по уголовному делу блогера Лерчек завершилось
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Следствие по уголовному делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей блогером Валерией Чекалиной и ее бывшим мужем Артемом завершилось. Об этом сообщает РИА Новости.

Протокол объявления об окончании следственных действий датирован 29 августа 2025 года. Близкий к следствию источник рассказал агентству, что Чекалины уже приступили к ознакомлению с материалами дела, пока они изучили 40 листов из 15 томов. В настоящее время они оба находятся под домашним арестом.

Ранее бизнес-партнер блогеров Валерии Чекалиной, известной в блогосфере как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина Роман Вишняк признал вину в выводе 250 миллионов рублей. Вишняк заключил досудебное соглашение.

