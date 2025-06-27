Бизнес-партнер Лерчек прокомментировал свою причастность к выводу 250 миллионов рублей

Бизнес-партнер блогеров Чекалиных Вишняк признал вину в выводе денег

Бизнес-партнер блогеров Валерии Чекалиной, известной в блогосфере как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина Роман Вишняк признал вину в выводе 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что Вишняк заключил досудебное соглашение. 26 июня у него закончился домашний арест, отметил он.

Вишняк был соучредителем компании Чекалиных по торговле косметикой. Именно он помог блогерам вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году. 20 июня суд продлил домашний арест Чекалиных, а Вишняка отпустил.