Блогеры Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода

Shot: блогеры Чекалины забыли доплатить налоги из-за бракоразводного процесса

Российские блогеры Валерия (также известная как Лерчек) и Артем Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что инфлюэнсеры забыли доплатить налоги за их фитнес-приложение, которое было оформлено в Дубае. Так, Федеральная налоговая служба (ФНС) связалась с Лерчек, попросив ее предоставить уточненные декларации и добровольно возместить недостающую сумму. Однако из-за концентрации на бракоразводном процессе и разделе имущества россиянка не отреагировала на указанные требования.

Ранее в октябре сообщалось, что в Москве в отношении Валерии и Артема Чекалиных возбуждено дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей.

О задержании блогеров на 48 часов стало известно утром 3 октября. Также в это время был задержан третий фигурант дела — соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только его, однако после очной ставки и допросов решили задержать и бывших супругов Чекалиных. Именно Вишняк помог Чекалиным вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году.