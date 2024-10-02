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12:53, 2 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты причины возбуждения уголовного дела в отношении блогеров Чекалиных

Mash: блогеров Чекалиных сдал полиции один из сотрудников, которому не заплатили

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывших супругов и блогеров Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных сдал полиции один из наемных сотрудников, которому не заплатили. Такие причины возбуждения уголовного дела раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина, имя которого не разглашается, рассказал полицейским о финансовых манипуляциях блогеров полиции. Так, стало известно о том, что обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить их на зарубежные счета Артему Чекалину помогал совладелец косметической фирмы Роман В. Он является гражданином Украины и США. Это продолжалось до весны 2024 года. Уточняется, что Роман В помог Чекалиным вывести через Дубай около одного миллиона долларов за этот год и 250 миллионов рублей два года назад. Кроме того, блогерам также помогал еще один человек — проживающий в Одессе айтишник Денис С. Он также является гражданином Украины и у него был доступ к оплатам за марафоны. Отмечается, что с ним Чекалины сотрудничали еще до начала специальной военной операции (СВО).

По информации Mash, у экс-супругов была налажена схема и по акциям, и до 2022 года призы закупались после проведения розыгрыша, а промо-товары не проводились как подарки, а списывались бухгалтерией.

Ранее сообщалось о том, что МВД России возбудило уголовное дело в отношении блогерши Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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      Анна Габай
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