МВД попросит суд отправить блогеров Чекалиных под домашний арест

МВД попросит суд отправить Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест

МВД России попросит суд отправить блогеров Валерию (известную как Лерчек) и Артема Чекалиных под домашний арест по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, силовики не исключили то, что Чекалиным попросят назначить запрет действий, но пока следствие склоняется к домашнему аресту. При этом, информация о том, когда именно пройдет заседание суда, не уточняется.

О задержании блогеров на 48 часов стало известно утром 3 октября. Также, в это время задержан третий фигурант дела — соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только его, однако после очной ставки и допросов решили задержать и бывших супругов Чекалиных. Именно Вишняк помог Чекалиным вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году. Дело в отношении блогеров возбудили по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).