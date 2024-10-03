Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:31, 3 октября 2024Силовые структуры

МВД попросит суд отправить блогеров Чекалиных под домашний арест

МВД попросит суд отправить Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест
Начало событий в новости Раскрыты причины возбуждения уголовного дела в отношении блогеров Чекалиных

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

МВД России попросит суд отправить блогеров Валерию (известную как Лерчек) и Артема Чекалиных под домашний арест по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, силовики не исключили то, что Чекалиным попросят назначить запрет действий, но пока следствие склоняется к домашнему аресту. При этом, информация о том, когда именно пройдет заседание суда, не уточняется.

О задержании блогеров на 48 часов стало известно утром 3 октября. Также, в это время задержан третий фигурант дела — соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только его, однако после очной ставки и допросов решили задержать и бывших супругов Чекалиных. Именно Вишняк помог Чекалиным вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году. Дело в отношении блогеров возбудили по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские саперы оставили российским военным мины с посланием. Что обнаружилось в записках?

      Глава российского региона приехал в зону СВО и обратился к бойцам

      Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась в мини-шортах после похудения

      В российском городе массово уволились медики и спасатели

      Женщина помогла мужу оплодотворить свою лучшую подругу

      Ограничения на полеты в Иране сняли

      Депутат Госдумы захотел закрыть «Насруллам и Махмутбекам» дорогу во власть

      Выявлена причина старения мозга

      От одного вида кухонной утвари посоветовали отказаться из-за риска рака

      Заявление Зеленского о баллистической ракете назвали прикрытием поставок с Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше