Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов после допроса

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, также задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только его, однако после очной ставки и допросов решили задержать и блогеров.

Сообщается, что Вишняк предложил Чекалиным проводить марафоны и взял их организацию на себя. За это он получал около 25 процентов от общего дохода. Параллельно Вишняк и Чекалины создали компанию по продаже косметики и питания, после чего Вишняк уехал в США.