Новое дело возбудили в отношении блогера Лерчек и ее бывшего мужа

МВД возбудило дело в отношении блогера Лерчек и ее экс-мужа Артема Чекалина

МВД России возбудило уголовное дело в отношении блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело завели по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Сейчас по обоим адресам, где они проживают, идут обыски.

По версии следствия, при переводе валюты они использовали подложные документы. Речь идет об оплате марафонов через банк в Дубае, добавил собеседник агентства.

Первое уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в марте 2023 года. Чекалину обвинили в неуплате 311 миллионов налогов, а ее на тот момент супруга — в пособничестве. Кроме того, следствие выдвинуло против них обвинение в легализации денежных средств. В декабре 2023 года дело за неуплату налогов было прекращено. При этом с них не сняли обвинения в легализации денег. 4 мая 2024 года пара выплатила весь долг. 28 июня сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила Лерчек новый многомиллионный долг.

