Налоговая начислила блогерше Лерчек новый многомиллионный долг

Shot: новый долг блогерши Лерчек перед налоговой составляет 12 миллионов рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила известной российской блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, новый многомиллионный долг. Об этом сообщает Shot в Telegram.

ФНС продолжает начислять Чекалиной долги по итогам проверки, которая до сих пор продолжается. Отмечается, что новый долг блогерши перед налоговой составляет более 12 миллионов рублей.

Ранее Лерчек в слезах высказалась о погашении долга перед налоговой. Она призналась, что выплачивает ФНС все заработанные деньги.

4 мая адвокат Чекалиной и ее супруга Артема Константин Третьяков заявил, что у блогеров больше нет задолженностей перед налоговой. Он утверждал, что супруги подали налоговую декларацию за 2023 год со сроком оплаты налогов до 15 июля.

В декабре 2023 года стало известно, что уголовное преследование за неуплату налогов в отношении Чекалиных было прекращено. При этом с них не сняли обвинения в легализации денежных средств.

Уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в марте 2023 года. Чекалину обвинили в неуплате 311 миллионов налогов, а ее супруга — в пособничестве. Кроме того, следствие выдвинуло против них обвинение в легализации денежных средств.