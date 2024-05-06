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15:52, 6 мая 2024Интернет и СМИ

Лерчек в слезах высказалась о погашении долга перед налоговой

Блогерша Лерчек заявила, что все деньги сейчас уходят на погашение долга

Кадр: @ler_chek

Известная российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, высказалась о погашении долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). На финансовые трудности она пожаловалась в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У меня ощущение такое, что все деньги, которые я зарабатываю, вообще все, 100 процентов, я отдаю», — заявила блогерша в слезах. Чекалина уточнила, что деньги, заработанные недавно, она тратит на погашение старых задолженностей и оплату налогов.

«Мне просто страшно», — добавила блогерша.

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Ранее адвокат Чекалиной и ее супруга Артема Константин Третьяков заявил, что у блогеров больше нет задолженностей перед налоговой. Он уточнил, что супруги подали налоговую декларацию за 2023 год со сроком оплаты налогов до 15 июля.

В декабре 2023 года стало известно, что уголовное преследование по неуплате налогов в отношении Чекалиных было прекращено. При этом с них не сняли обвинения в легализации денежных средств.

Уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в марте 2023 года. Чекалину обвинили в неуплате 311 миллионов налогов, а ее супруга — в пособничестве. Кроме того следствие выдвинуло против них обвинение в легализации денежных средств.

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      Мария Большакова
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