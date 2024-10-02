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11:45, 2 октября 2024Силовые структуры

Раскрыт возможный срок лишения свободы для блогеров Чекалиных

Mash: за незаконные валютные операции Чекалиным может грозить до 10 лет тюрьмы
Начало событий в новости Стал известен ущерб от действий Чекалиных по новой уголовной статье

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшим супругам и блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы по новому делу о незаконных валютных операциях. Детали раскрыл Telegram-канал Mash.

По информации канала, блогеры перевели в банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибыль с фитнес-марафонов. Непосредственно проведением платежей занимался Артем Чекалин. Сейчас он находится на допросе у следователей. Его экс-супруга блогер Лерчек — у себя дома. Силовики проводят у нее обыск.

Ранее сообщалось о том, что ущерб от действий блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина по новой уголовной статье составил более 250 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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