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10:52, 2 октября 2024Силовые структуры

Стал известен ущерб от действий Чекалиных по новой уголовной статье

Ущерб от действий блогера Лерчек и ее бывшего мужа составил 250 млн рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ущерб от действий блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина по новой уголовной статье составил более 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, Чекалиным пока не предъявлено обвинение. Артем находится на допросе, а Лерчек дома, где сейчас проходит обыск.

Ранее стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Чекалиных. Дело завели по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

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      Екатерина Кашурникова
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