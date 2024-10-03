Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:43, 3 октября 2024Силовые структуры

Чекалины и их партнеры вывели из России более 250 миллионов рублей по подложным документам

МВД: против блогеров Чекалиных возбудили дело о незаконном переводе денег

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве возбуждено дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей против блогеров Валерии (известной как Лерчек) и Артема Чекалиных. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, блогеры и их партнеры по бизнесу производили информационный продукт — фитнес-марафон, который продавали россиянам. Однако договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. 

Таким образом, только за полгода за пределы России было выведено более 250 миллионов рублей. Дело в отношении блогеров возбуждено по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

О задержании блогеров на 48 часов стало известно утром 3 октября. Также в это время был задержан третий фигурант дела — соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только его, однако после очной ставки и допросов решили задержать и бывших супругов Чекалиных. Именно Вишняк помог Чекалиным вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Ливан попросил помощи России в урегулировании конфликта с Израилем. Путин может лично приехать на Ближний Восток

      У российской границы заметили еще один иностранный самолет-разведчик

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Артемий Лебедев призвал Россию поучиться у США в одном вопросе

      Европе спрогнозировали резкое снижение цен на газ

      В США рассказали о «начале конца» истребителя F-16

      56-летняя певица Валерия раскрыла секреты молодости и стройности

      МИД Венгрии вызвал посла Германии за критику страны

      В России заявили об отсутствии возможности для прямых контактов с Киевом

      В Соединенных Штатах воздвигли памятник голому Трампу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше