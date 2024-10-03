Чекалины и их партнеры вывели из России более 250 миллионов рублей по подложным документам

МВД: против блогеров Чекалиных возбудили дело о незаконном переводе денег

В Москве возбуждено дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей против блогеров Валерии (известной как Лерчек) и Артема Чекалиных. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, блогеры и их партнеры по бизнесу производили информационный продукт — фитнес-марафон, который продавали россиянам. Однако договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

Таким образом, только за полгода за пределы России было выведено более 250 миллионов рублей. Дело в отношении блогеров возбуждено по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

О задержании блогеров на 48 часов стало известно утром 3 октября. Также в это время был задержан третий фигурант дела — соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только его, однако после очной ставки и допросов решили задержать и бывших супругов Чекалиных. Именно Вишняк помог Чекалиным вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году.