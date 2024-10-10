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14:26, 10 октября 2024Силовые структуры

Блогеров Чекалиных заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста

Mash: опергруппе пришли сигналы с электронных браслетов блогеров Чекалиных
Начало событий в новости Блогеры Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Блогеров Валерию (известную как Лерчек) и Артема Чекалиных заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, опергруппе судебных приставов пришло несколько сигналов с электронных браслетов блогеров. У Валерии датчик сработал более двух раз. Отмечается, что звучать он начинает тогда, когда его пытаются снять. В дом, где блогер находится под домашним арестом, выезжали оперативники. Они обнаружили Чекалину дома. Ее браслет проверили и на всякий случай заменили.

По информации Mash, с браслетом, надетым на экс-супруга Чекалиной, постоянно пропадает связь. Артем находится в другом доме. К нему на проверку также выезжала опергруппа. Они также обнаружили мужчину дома. Специалисты называют два варианта, по которым происходят помехи — в первом случае, вероятно, Чекалин слишком далеко отходит от дома, во втором — виной всему радиопомехи.

Ранее сообщалось, что в отношении Чекалиных возбуждено дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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