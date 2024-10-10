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15:52, 10 октября 2024Силовые структуры

ФСИН прокомментировала сообщение о попытке побега блогеров Чекалиных

ФСИН опровергла информацию о нарушении Чекалиными условий домашнего ареста
Начало событий в новости Блогеров Чекалиных заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогеры Валерия (известная как Лерчек) и Артем Чекалины не нарушали условий домашнего ареста. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ФСИН России по Московской области.

Информация о срабатывании электронных браслетов не соответствует действительности, отметили в ведомстве. Технические средства, контролирующие соблюдение Чекалиными меры пресечения, исправны.

Ранее 10 октября сообщалось, что опергруппа судебных приставов получила несколько сигналов с электронных браслетов блогеров. У Валерии датчик сработал более двух раз. Отмечается, что звучать он начинает тогда, когда его пытаются снять. В дом, где блогер находится под домашним арестом, выезжали оперативники. Они обнаружили Чекалину дома. Ее браслет проверили и на всякий случай заменили.

С браслетом, надетым на экс-супруга Чекалиной, постоянно пропадает связь. Артем находится в другом доме. К нему на проверку также выезжала опергруппа. Они также обнаружили мужчину дома. Специалисты называют два варианта, по которым происходят помехи — в первом случае, вероятно, Чекалин слишком далеко отходит от дома, во втором — виной всему радиопомехи.

Суд избрал супругам меру пресечения в рамках уголовного дела, по которому они обвиняются в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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