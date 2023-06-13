НТВ: потомок российского императора Николая I Гавриил Дорошин стал пулеметчиком на СВО

Потомок российского императора Николая I в восьмом поколении Гавриил Дорошин стал пулеметчиком на специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила программа «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Молодой человек жил во французском Лионе и хотел стать фотографом, однако в 2014 году отправился в Донбасс. Он ненадолго оставлял службу и возвращался во Францию. Однако с началом СВО снова принял участие в боевых действиях. Свое решение Дорошин объяснил тем, что его родственники в нескольких поколениях были военными и ему «хочется повторить подвиг».

По его словам, до прибытия в отряд он практически не сталкивался с огнестрельным оружием. «Когда я приехал в отряд, мне сказали: "У тебя самые широкие плечи, поэтому пулемет тебе достанется". И вот оно так получилось», — рассказал Дорошин.

Сейчас иностранный доброволец хорошо говорит на русском языке и не торопится уезжать в Лион. По его мнению, европейская страна взяла неверный курс, и свое будущее он намерен строить в России. «Я очень люблю Францию. Просто она уже портится, она уже не та. Поэтому на данный момент мне не хочется туда возвращаться, однозначно», — заключил Дорошин.

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) уроженец Тайваня рассказал о своем опыте участия в зоне СВО. По оценкам мужчины, он потратил 10 000 долларов США из своих собственных денег. При этом большая часть из них была потрачена на личные аксессуары и тактическое снаряжение. Тайванец заявил, что хотел помочь общественности полностью осознать ситуацию в Украине и «дважды подумать, прежде чем принимать решение».