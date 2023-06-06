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23:47, 6 июня 2023Бывший СССР

Тайваньский доброволец рассказал об опыте участия в конфликте на Украине

Воевавший на стороне ВСУ тайванец заявил, что его взвод был уничтожен дважды
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ann Wang / Reuters

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) уроженец Тайваня рассказал о своем опыте участия в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Taiwan News.

По его словам, во время конфликта Вооруженные силы России целых два раза уничтожили его взвод почти в полном составе. «Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боев была не самая высокая», — заявил он. Доброволец уточнил, что в целом по его подразделению потери, включая раненых, достигли 50 процентов, а каждый пятый был убит.

По оценкам мужчины, он потратил 10 000 долларов США из своих собственных денег. При этом большая часть из них была потрачена на личные аксессуары и тактическое снаряжение. Как отмечает издание, своим постом тайванец хотел помочь общественности полностью осознать ситуацию в Украине и «дважды подумать, прежде чем принимать решение».

Мужчина отметил, что участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины. По его словам, он вернулся на Тайвань в конце мая.

Ранее журналисты New York Times заявили о том, что в Интернациональном легионе Вооруженных сил Украины служат лишь полторы тысячи человек, а не 20 тысяч, как утверждают власти страны.

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    Марина Совина
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