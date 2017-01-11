Kiton показал на выставке моды изорванные костюмы

Дизайнеры итальянской компании Kiton создали инсталляцию под названием «Две или три вещи, которые мы знаем о Чиро», посвященную основателю марки Чиро Паоне. Ее продемонстрировали публике в рамках международной выставки мужской моды Pitti Uomo, которая проходит во Флоренции. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Импровизированная выставка разделена на несколько частей, каждая из них, по словам сотрудников марки, символизирует тот или иной период в жизни модельера. Часть пространства, например, отведена под изорванные в лоскутья костюмы.

Фото: пресс-служба Kiton 1 /5

Компания Kiton основана в 1968 году в Италии потомственным торговцем тканями Чиро Паоне. Название происходит от древнегреческого слова хитон («одеяние»). Марка производит и продает классическую мужскую и женскую одежду, обувь и аксессуары класса люкс.

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Pitti Uomo (полное название — Pitti Immagine Uomo) — экспозиция коллекций, организуемая производителями мужской одежды, обуви, аксессуаров ежегодно, в январе и июне. Кроме выставки мужской моды, под эгидой Pitti Immagine во Флоренции проходят экспозиции женской и детской моды, парфюмерии, продуктов питания и другие.