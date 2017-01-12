Дизайнер Томми Хилфигер впервые показал коллекцию на Pitti Uomo

Американский дизайнер и основатель собственного бренда Томми Хилфигер представил свою коллекцию на международной выставке мужской моды Pitti Uomo, которая проходит во Флоренции. Как сообщает Fashionista, модельер принимает участие в этой выставке впервые.

Образы демонстрировались на сенсорных экранах, кроме того в пространстве выставки был организован цифровой шоурум. Главная ставка была сделана на пололение миллениалов.

Компания Tommy Hilfiger основана Хилфигером в 1985 году. Она начинала с производства женской одежды и аксессуаров, в 1992 году появилась мужская коллекция. С 2001 года марка производит обувь. Кроме того, в ассортимент входят одежда для детей и парфюмерия.

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Pitti Uomo (полное название — Pitti Immagine Uomo) — экспозиция коллекций, организуемая производителями мужской одежды, обуви, аксессуаров ежегодно, в январе и июне.