Гоша Рубчинский похвалил Собянина

Известный российский дизайнер Гоша Рубчинский в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» высоко оценил работу мэра столицы России Сергея Собянина по реконструкции Москвы.

В частности, модельер отметил, что город стал гораздо удобнее для энтузиастов скейтбординга.

«Мне нравится, как мэр Собянин переделал улицы в центре Москвы. Возможно, я субъективен, но, увлекаясь скейтбордингом, не могу не сказать, что для скейтеров передвижение по городу стало гораздо удобнее. Теперь на скейте можно объезжать все Садовое кольцо как внутри, так и снаружи, не прибегая к использованию общественного транспорта. Мест для катания стало больше по всему городу. Летом приятно посещать открытые скейт-парки. Правительство города устроило их в каждом районе Москвы и даже несколько на каждый район», — сказал Рубчинский.

При этом Рубчинский отметил и некоторые проблемы, в частности отсутствие отдельного большого крытого парка для скейтеров.

«В городе нет отдельного большого крытого парка для скейтеров. Вот сейчас зима. В зимнее время очень тяжело тренироваться. Существующие крытые парки очень маленькие, да еще их приходится делить с другими экстремальными видами спорта — ВМХ, ролики, самокат... Это не очень удобно», — посетовал дизайнер.

Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с модельерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Символами его первой коллекции «Империя зла» стали медведь и двуглавый орел с автоматами. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре; в частности, он активно использует образы, характерные для так называемых гопников (спортивные костюмы, заправленные в брюки майки и тому подобное). В августе 2017 года дизайнер объявил, что готовит совместный проект с актрисой театра и кино Ренатой Литвиновой. Входит в список 500 самых влиятельных людей мировой моды по версии Business of Fashion.