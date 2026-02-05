Появилась теория, что Оксана Федорова отказалась от титула «Мисс Вселенная», чтобы спастись от Эпштейна. Трамп был ей недоволен

В соцсетях обсуждают теорию о том, что российская модель Оксана Федорова лишилась титула «Мисс Вселенная», чтобы спастись от вечеринок на острове финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Тогда отказ манекенщицы вызвал не только широкий резонанс у общественности, но и недовольство организатора конкурса Дональда Трампа. Почему Федорова осталась в России вопреки недовольству индустрии и причем здесь Эпштейн — разбиралась «Лента.ру».

Оксана Федорова лишилась титула в 2002 году

Старший лейтенант милиции победила в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в мае 2002 года, а уже через четыре месяца после финала лишилась своего титула из-за невыполнения контрактных обязательств, включавших частые международные поездки для благотворительных акций.

«Ваш отказ выполнять наши условия будет стоить нам сотни тысяч долларов и серьезно отразится на нашей репутации», — возмущались организаторы в официальном уведомлении, которое получила 24-летняя модель. Руководство конкурса также подозревало победительницу в том, что она тайно вышла замуж, тем самым нарушив условия контракта.

Однако сама телезвезда пояснила, что не подписывала никаких документов. По ее словам, организаторы пытались подделать ее подпись.

Контракт я не подписывала. Когда мне показали контракт, где должны были стоять подпись моя и родителя, на нем были не моя подпись и не моей мамы. Организаторы, не веря в то, что я могу победить, просто не дали мне документ Оксана Федорова

Уроженка Пскова также признавалась, что на самом деле отказалась работать в рекламных шоу и вернулась в Санкт-Петербург, чтобы защитить диссертацию. По ее словам, организаторы поставили ее в слишком жесткие рамки и не считались с ее планами.

Что произошло во время встречи Федоровой и Трампа

Директор конкурса Пола Шугарт, с которой у Федоровой и произошел конфликт из-за жестких условий, обратилась к владельцу компании, организовавшей конкурс красоты. На тот момент им являлся Дональд Трамп, который вызвал манекенщицу на разговор в надежде переубедить возвращаться в Россию.

Фото: Colin Braley / Reuters

В ходе общения бизнесмен обвинял модель в том, что она заняла чужое место, и пытался уговорить остаться в США.

Когда ты становишься «Мисс Вселенной», то приходится путешествовать по всему миру и встречаться с главами государств. После того как Оксана выиграла, она не хотела делать то, что полагалось Дональд Трамп в интервью Cayman Compass

Тогда Федорова обратилась за советом к подругам и матери: первые советовали ей продолжать карьеру за границей, а родительница ответила, что поддержит любое ее решение. «Когда я разговаривала с Дональдом Трампом в его большом кабинете, я почувствовала себя маленькой песчинкой, на которую навалилась вся эта система. Жернова, которые перемалывают просто. Я думала, как их остановить?» — жаловалась телеведущая.

Я вышла в туалет, где пробыла полчаса. Они уже ломали дверь, а мне просто нужно было принимать решение здесь и сейчас. Я поняла, что раз уж я завела этот разговор, я не могу отступить назад. Будь что будет, главное — ввязаться в драку, а там разберемся. Я действительно по жизни разрушаю стереотипы, это мое призвание Оксана Федорова

В конечном итоге победительница признавалась, что не жалеет о принятом решении. «С одной стороны я понимала, что меня ждет. В России — кандидатская диссертация и работа на кафедре, а тут — гламур, шоу-бизнес, обучение в школе кино и телевидения в Нью-Йорке, сплошь радужные перспективы. Но сердце и внутренние ощущения никто не отменял. В какой-то момент я отчетливо поняла, что мне надо прервать пребывание в статусе "Мисс Вселенная" и вернуться на Родину», — говорила она.

После публикации очередных файлов по делу Джеффри Эпштейна появились теории, связанные с отказом Федоровой от титула: якобы таким образом она решила обезопасить себя от поездок на остров Little St. James в Карибском море, где проходили скандальные вечеринки осужденного финансиста.

«Оксана Выбрала достойную жизнь и еще спасла себя», — написала одна из фанаток в соцсетях. «Инстинкт самосохранения сработал», — согласилась другая поклонница.

Сама Федорова пока никак не комментировала догадки общественности.

Еще одну модель из России заподозрили в вербовке россиянок для вечеринок Эпштейна

Ранее модель из Москвы Лану Пожидаеву (настоящее имя — Светлана Пожидаева) заподозрили в вербовке россиянок для вечеринок педофила Джеффри Эпштейна.

Сообщалось, что в середине 2010-х годов она окончила университет и устроилась на работу аналитиком в столичную финансовую компанию. Позже девушка подписала контракт с модельным агентством Elite Model и вскоре переехала Нью-Йорк, где познакомилась с бизнесменом.

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп Фото: Davidoff Studios / Getty Images

По слухам, впоследствии манекенщица стала его ассистенткой, а затем вступила с ним в романтические отношения. Модель искала подходящих девушек со всей России, проводила с ними онлайн-собеседования и завлекала в Нью-Йорк под различными предлогами, где они встречались с самим Эпштейном. В дальнейшем большинство из них якобы попадали в сексуальное рабство.

Пожидаеву в том числе заподозрили в организации одной из самых громких секс-вечеринок преступника на его острове Little St. James, где в разные годы проводили время знаменитости.

Другая российская модель, оказавшаяся в опубликованных Минюстом США материалах по делу Эпштейна, также рассказала о предложении посетить его вечеринку.

Тогда 23-летняя девушка из краснодарского агентства Shtorm получила приглашение на поездку в Индонезию от скаутов, но родители запретили ей ехать, посчитав ситуацию подозрительной. При этом модель отметила, что подробности о выезде ей не раскрывали.

Генеральный директор агентства Shtorm отрицает какую-либо связь с Эпштейном. Она заявила, что никогда не отправляла моделей в США, не занималась эскортом и намерена судиться с распространителями информации, которую назвала клеветой.

В Британии допускают связь Эпштейна с российскими спецслужбами

Впервые о возможной связи скандального финансиста с Россией сообщило британское издание Daily Mail. По мнению журналистов газеты, Эпштейн мог быть связан с КГБ и руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие гости острова финансиста были скомпрометированы.

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters

Журналисты считают, что связь Эпштейна с российскими спецслужбами объяснила бы, как финансисту удавалось вести сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой. При этом в материале отмечаются, что в деле отсутствуют документальные доказательства, которые бы свидетельствовали о связи российских спецслужб с незаконной деятельностью Эпштейна.

Как. Эпштейн оказался за решеткой?

Первые обвинения в адрес Джеффри Эпштейна прозвучали весной 2005 года. Тогда к правоохранителям обратилась женщина, которая утверждала, что финансист изнасиловал ее четырнадцатилетнюю приемную дочь. В ходе расследования в особняке Эпштейна обнаружили скрытые камеры и фотографии других несовершеннолетних девушек.

В итоге число потенциальных пострадавших от насильственных действий достигло пятидесяти человек и против Эпштейна возбудили уголовное дело за принуждение молодых девушек к сексу и действиям сексуального характера за вознаграждение.

Летом 2008 года Эпштейн признал вину по двум обвинениям в склонении к проституции. Он выплатил жертвам компенсацию и, заключив секретную сделку с обвинением, получил полтора года заключения. За решеткой его содержали в очень щадящих условиях, а всего через 13 месяцев мужчина вышел на свободу по УДО.

Новый виток расследования по делу Эпштейна начался в феврале 2019 года, когда финансисту предъявили повторные обвинения в создании подпольной криминальной сети, торговле детьми и их сексуальной эксплуатации, а также в подкупе свидетелей. Его задержали 6 июля 2019 года.

Эпштейн не признал свою вину, а через месяц после задержания покончил с собой, не дожидаясь решения суда

По поводу смерти финансиста тут уже появилось множество конспирологических теорий. К версии о том, что мужчину ликвидировали, склонился и медицинский консультант, приглашенный телеканалом Fox News. Самый очевидный мотив — он мог обладать компроматом на политиков, бизнесменов и звезд, посещавших его имение и участвовавших в его преступных схемах.

При вскрытии у Эпштейна нашли переломы в области шеи, в частности оказалась сломана подъязычная кость. Такие травмы характерны для людей пожилого возраста (на момент смерти Эпштейну было 66 лет), но чаще они встречаются, когда жертву душат руками

Министерство юстиции США полтора года расследовало кончину бизнесмена и пришло к выводу, что ее причиной все же стал суицид. Виновными назвали сотрудников колонии в Нижнем Манхэттене, где содержался Эпштейн до суда. Их обвинили в том, что преступника оставили в камере без присмотра.