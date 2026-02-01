Реклама

13:19, 1 февраля 2026Из жизни

Российская модель рассказала о приглашении на вечеринку Эпштейна

Модель из краснодарского агентства отказалась от вечеринки Эпштейна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Остров, принадлежащий Джеффри Эпштейну

Остров, принадлежащий Джеффри Эпштейну. Фото: Marco Bello / Reuters

Оказавшаяся в опубликованных Минюстом США материалах по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна модель из краснодарского агентства отказалась от приглашения в 2018 году. Об этом она рассказала изданию Baza.

Тогда 23-летняя модель получила приглашение на поездку в Индонезию от скаутов, но родители запретили ей ехать, посчитав ситуацию подозрительной. При этом девушка отметила, что подробности о выезде ей не раскрывали.

Генеральный директор агентства Shtorm Дана в разговоре с Mash отрицает какую-либо связь с Эпштейном. Она заявила, что никогда не отправляла моделей в США, не занималась эскортом и намерена судиться с распространителями информации, которую назвала клеветой. По ее словам, ссылку на портфолио мог переслать кто угодно, а сама она до недавнего времени не слышала об острове Эпштейна.

Представитель агентства также сообщил, что сотрудничество с моделью закончилось в 2017 году. Директор заявила о готовности пройти проверку на детекторе лжи и рассказала о сильном стрессе из-за ситуации.

Согласно документам, 5 февраля 2018 года неизвестный отправитель в переписке с Эпштейном рассказал ему о краснодарской модели по имени Рая и отправил ссылку на ее портфолио.

