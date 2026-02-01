Появилась информация о поставщике моделей из России на остров Эпштейна

Краснодарское модельное агентство могло поставлять девушек на остров Эпштейна

В опубликованных Минюстом США материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле, упоминается модельное агентство Shtorm, базирующееся в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Согласно документам, 5 февраля 2018 года неизвестный отправитель в переписке с Эпштейном рассказал ему о краснодарской модели по имени Рая и отправил ссылку на ее портфолио. В тот же год в социальных сетях основательницы агентства Даны стали регулярно появляться фотографии из Майами (штат Флорида, США), откуда было удобно добираться на личный остров Эпштейна.

Прямых доказательств причастности агентства к какой-либо незаконной деятельности в опубликованных документах при этом не приводится.

Ранее сообщалось, что в файлах Эпштейна нашли данные об основателе Microsoft Билле Гейтсе, которому понадобились лекарства после связей с «русскими девушками». Позднее представитель миллиардера опроверг эту информацию.