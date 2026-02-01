Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:59, 1 февраля 2026Из жизни

Появилась информация о поставщике моделей из России на остров Эпштейна

Краснодарское модельное агентство могло поставлять девушек на остров Эпштейна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom  

В опубликованных Минюстом США материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле, упоминается модельное агентство Shtorm, базирующееся в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Согласно документам, 5 февраля 2018 года неизвестный отправитель в переписке с Эпштейном рассказал ему о краснодарской модели по имени Рая и отправил ссылку на ее портфолио. В тот же год в социальных сетях основательницы агентства Даны стали регулярно появляться фотографии из Майами (штат Флорида, США), откуда было удобно добираться на личный остров Эпштейна.

Прямых доказательств причастности агентства к какой-либо незаконной деятельности в опубликованных документах при этом не приводится.

Ранее сообщалось, что в файлах Эпштейна нашли данные об основателе Microsoft Билле Гейтсе, которому понадобились лекарства после связей с «русскими девушками». Позднее представитель миллиардера опроверг эту информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной отмене встречи России и Украины в Абу-Даби

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Волгоград стал Сталинградом

    На Украине объяснили решение Зеленского бороться с бусификацией

    Раскрыта информация об ударах ВСУ по приграничному региону России

    Россиянка побывала в супермаркете Турции и раскрыла цены на продукты

    Названы три сценария завершения СВО

    Долина заработает на своем юбилейном концерте миллионы рублей

    Зеленский задумался о втором сроке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok