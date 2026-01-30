Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:57, 30 января 2026Интернет и СМИ

В файлах Эпштейна нашли «заразившегося от русских девушек» Билла Гейтса

Telegraph: Россиянки могли заразить Билла Гейтса венерическим заболеванием
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

В файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли данные об основателе Microsoft Билле Гейтсе, которому понадобились лекарства после связей с «русскими девушками». Об этом сообщает издание The Telegraph.

Утверждается, что речь идет об электронных письмах, которые Эпштейн отправлял сам себе в июле 2013 года. В них он подвергал Гейтса критике и утверждал, что тот заразился венерической болезнью и просил финансиста скрыть этот факт от своей жены Мелинды.

Гейтс отдельно просил у Эпштейна достать ему антибиотики и тайно передать их супруге. Финансист в письмах также жаловался на то, что оказался втянут в «серьезный супружеский спор» между Биллом и Мелиндой Гейтс.

Ранее помощница Эпштейна Гислейн Максвелл подала в суд новое ходатайство с информацией о его друзьях. По ее словам, 29 человек, включая четырех соучастников, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с Эпштейном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа обвинили в изнасиловании девочки

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Известный экономист сделал мрачный прогноз о Гренландии

    Ужесточение семейной ипотеки, рост маткапитала и новые правила возврата техники. Что изменится в России с 1 февраля?

    Калкин словами «мама, я люблю тебя» отреагировал на смерть звезды фильма «Один дома»

    На Украине отреагировали на вызов посла в Конгресс США

    В файлах Эпштейна нашли «заразившегося от русских девушек» Билла Гейтса

    Подростка заподозрили в терроризме после одной выходки в Петербурге

    В США потребовали объяснений от посла Украины из-за захвата храма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok