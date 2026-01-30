В файлах Эпштейна нашли «заразившегося от русских девушек» Билла Гейтса

Telegraph: Россиянки могли заразить Билла Гейтса венерическим заболеванием

В файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли данные об основателе Microsoft Билле Гейтсе, которому понадобились лекарства после связей с «русскими девушками». Об этом сообщает издание The Telegraph.

Утверждается, что речь идет об электронных письмах, которые Эпштейн отправлял сам себе в июле 2013 года. В них он подвергал Гейтса критике и утверждал, что тот заразился венерической болезнью и просил финансиста скрыть этот факт от своей жены Мелинды.

Гейтс отдельно просил у Эпштейна достать ему антибиотики и тайно передать их супруге. Финансист в письмах также жаловался на то, что оказался втянут в «серьезный супружеский спор» между Биллом и Мелиндой Гейтс.

Ранее помощница Эпштейна Гислейн Максвелл подала в суд новое ходатайство с информацией о его друзьях. По ее словам, 29 человек, включая четырех соучастников, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с Эпштейном.