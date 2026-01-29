Реклама

Из жизни
21:16, 29 января 2026Из жизни

Сообщница Эпштейна рассказала о его избежавших правосудия друзьях

Гислейн Максвелл назвала суду 29 друзей Эпштейна, которые избежали правосудия
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Corredor99 / MediaPunch / imago-images.de / Globallookpress.com

Сообщница покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл подала в суд новое ходатайство с информацией о его друзьях. Об этом сообщает People.

В документах, поданных в декабре 2025 года, осужденная за торговлю людьми с целью вовлечения в проституцию Гислейн Максвелл утверждает, что 29 человек, включая четырех соучастников, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с Джеффри Эпштейном. Таким образом, многие из его друзей, по ее версии, сумели избежать правосудия и не были привлечены к уголовной ответственности.

Максвелл, отбывающая 20-летний срок в федеральной тюрьме в Техасе, пытается оспорить собственный обвинительный приговор. Личности этих 29 человек в петиции не раскрываются. Ранее, летом 2025 года, она встречалась с заместителем генерального прокурора и, согласно инсайдерским данным, в беседе с ним назвала около ста имен людей, с которыми был связан Эпштейн.

Финансист, известный своими связями с высокопоставленными лицами, включая Дональда Трампа, принца Эндрю и Билла Клинтона, покончил с собой в тюрьме в 2019 году в ожидании суда.

Ранее одна из жертв Джеффри Эпштейна рассказала о странной форме его пениса. По словам Рины О, половой орган Эпштейна имел странную форму, напоминающую лимон.

