Представитель Гейтса прокомментировал данные о связях миллиардера с россиянками

Представитель Гейтса опроверг информацию из новых файлов по делу Эпштейна

Представитель миллиардера Билла Гейтса прокомментировал информацию из новых файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Он опроверг данные о связях Гейтса с некими русскими девушками, сообщает Daily Mail.

«Единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна тем, что у него не сложились постоянные [дружеские] отношения с Гейтсом, и то, на что он был готов, лишь бы заманить его в ловушку и опорочить», — заявил представитель основателя корпорации Microsoft.

Ранее в файлах Эпштейна нашли данные о Билле Гейтсе, которому понадобились лекарства после связей с «русскими девушками». Утверждается, что речь идет об электронных письмах, которые Эпштейн отправлял сам себе в июле 2013 года. В них он подвергал Гейтса критике и утверждал, что тот заразился венерической болезнью и просил финансиста скрыть этот факт от своей жены Мелинды.