Раскрыты подробности о пострадавших моряках при атаке ВСУ на суда в Азовском море

Состояние пострадавших моряков при атаке ВСУ на суда в Азовском море остается стабильным

Состояние пострадавших моряков при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на судно в Азовском море оценивается как стабильное. Об этом стало известно из предоставленных городской больницей Ейска данных, передает РИА Новости.

Уточняется, что в Ейскую центральную районную больницу в Краснодарском крае поступили три человека.

«Они в сознании. В настоящее время они проходят лечение в травматологическом отделении», — сообщили в больнице.

Со ссылкой на данные МИД агентство добавляет, что в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. Среди пострадавших — граждане Азербайджана.

По информации азербайджанского МИД, в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из которых не выжили.

Ранее «Известия» сообщили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае. По информации издания, шесть человек были госпитализированы, еще пятерых спасти не удалось.

Оперштаб подтвердил атаку на судно в Краснодарском крае, уточнив, что раненых доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.